Блинова Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Катерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Блинов Василей Васильевич

Отец ребёнка: Блинов Василей Семёнович

Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Блинов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Блинов Василей Семёнович

Рождение ребёнка
1810 ст.

Сын: Блинов Аввакум Васильевич

Отец ребёнка: Блинов Василей Семёнович

Рождение ребёнка
1817 ст.

Дочь: Мелания Васильевна

Отец ребёнка: Блинов Василей Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Василей Семёнович

Смерть
Неизвестно
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