Блинова Катерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804 ст.
Сын: Блинов Василей Васильевич
Отец ребёнка: Блинов Василей Семёнович
Рождение ребёнка
1806 ст.
Отец ребёнка: Блинов Василей Семёнович
Рождение ребёнка
1810 ст.
Сын: Блинов Аввакум Васильевич
Отец ребёнка: Блинов Василей Семёнович
Рождение ребёнка
1817 ст.
Дочь: Мелания Васильевна
Отец ребёнка: Блинов Василей Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно