Блинов Василей Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786 ст.
Дата смертиПосле 1858 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.
Отец: Блинов Семен Козьмич
Рождение ребёнка
1804 ст.
Сын: Блинов Василей Васильевич
Мать ребёнка: Блинова Катерина
Рождение ребёнка
1806 ст.
Мать ребёнка: Блинова Катерина
Рождение ребёнка
1810 ст.
Сын: Блинов Аввакум Васильевич
Мать ребёнка: Блинова Катерина
Рождение ребёнка
1817 ст.
Дочь: Мелания Васильевна
Мать ребёнка: Блинова Катерина
Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Катерина
Смерть
После 1858 ст.