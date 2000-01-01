Блинов Василей Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Василей Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786 ст.

Дата смерти

После 1858 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.

Отец: Блинов Семен Козьмич

Мать: Блинова Наталия Антиповна

Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Блинов Василей Васильевич

Мать ребёнка: Блинова Катерина

Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Блинов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Блинова Катерина

Рождение ребёнка
1810 ст.

Сын: Блинов Аввакум Васильевич

Мать ребёнка: Блинова Катерина

Рождение ребёнка
1817 ст.

Дочь: Мелания Васильевна

Мать ребёнка: Блинова Катерина

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Катерина

Смерть
После 1858 ст.
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