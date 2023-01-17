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Пухов Василий Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

18.02.1864

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Пухов Гавриил Семенович

Мать: Пухова Мария Анисимовна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Пухова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Пухова Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Зыкова Матрена Васильевна

Мать ребёнка: Пухова Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
11.10.1851

Дочь: Пухова Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Пухова Дарья Николаевна

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
03.06.1853

Сын: Пухов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Пухова Дарья Николаевна

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
13.11.1854

Дочь: Пухова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Пухова Дарья Николаевна

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
05.09.1859

Сын: Пухов Иоанн Васильевич

Мать ребёнка: Пухова Дарья Николаевна

Буй, город Буй, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пухова Дарья Николаевна

Смерть
18.02.1864
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