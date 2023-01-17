Пухов Василий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти18.02.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Пухов Гавриил Семенович
Мать: Пухова Мария Анисимовна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Пухова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Пухова Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Зыкова Матрена Васильевна
Мать ребёнка: Пухова Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
11.10.1851
Дочь: Пухова Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Пухова Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
03.06.1853
Мать ребёнка: Пухова Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
13.11.1854
Дочь: Пухова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Пухова Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
05.09.1859
Мать ребёнка: Пухова Дарья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пухова Дарья Николаевна
Смерть
18.02.1864