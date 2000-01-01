Зыкова (Пухова) Матрена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова (Пухова) Матрена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Пухов Василий Гаврилович

Мать: Пухова Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
06.08.1865

Дочь: Пухова Наталия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.11.1871

Дочь: Анна Абрамовна

Отец ребёнка: Зыков Абрам Семенович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Зыков Василий Абрамович

Отец ребёнка: Зыков Абрам Семенович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Зыкова Агрипина Абрамовна

Отец ребёнка: Зыков Абрам Семенович

Рождение ребёнка
01.04.1877

Сын: Зыков Александр Абрамович

Отец ребёнка: Зыков Абрам Семенович

Рождение ребёнка
29.03.1881

Дочь: Мария Абрамовна

Отец ребёнка: Зыков Абрам Семенович

Рождение ребёнка
17.10.1882

Дочь: Елизавета Абрамовна

Отец ребёнка: Зыков Абрам Семенович

Рождение ребёнка
04.06.1886

Сын: Зыков Петр Абрамович

Отец ребёнка: Зыков Абрам Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Абрам Семенович

Смерть
Неизвестно
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