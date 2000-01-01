Зыкова (Пухова) Матрена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Пухов Василий Гаврилович
Мать: Пухова Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
06.08.1865
Дочь: Пухова Наталия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.11.1871
Дочь: Анна Абрамовна
Отец ребёнка: Зыков Абрам Семенович
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Зыков Абрам Семенович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Зыкова Агрипина Абрамовна
Отец ребёнка: Зыков Абрам Семенович
Рождение ребёнка
01.04.1877
Сын: Зыков Александр Абрамович
Отец ребёнка: Зыков Абрам Семенович
Рождение ребёнка
29.03.1881
Дочь: Мария Абрамовна
Отец ребёнка: Зыков Абрам Семенович
Рождение ребёнка
17.10.1882
Дочь: Елизавета Абрамовна
Отец ребёнка: Зыков Абрам Семенович
Рождение ребёнка
04.06.1886
Сын: Зыков Петр Абрамович
Отец ребёнка: Зыков Абрам Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно