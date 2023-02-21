Пухова Дарья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПухова Дарья Николаевна

Пухова Дарья Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Пухова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Пухов Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Зыкова Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Пухов Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
11.10.1851

Дочь: Пухова Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Пухов Василий Гаврилович

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
03.06.1853

Сын: Пухов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Пухов Василий Гаврилович

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
13.11.1854

Дочь: Пухова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Пухов Василий Гаврилович

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
05.09.1859

Сын: Пухов Иоанн Васильевич

Отец ребёнка: Пухов Василий Гаврилович

Буй, город Буй, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пухов Василий Гаврилович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close