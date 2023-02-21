Пухова Дарья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Пухова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Пухов Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Зыкова Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Пухов Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
11.10.1851
Дочь: Пухова Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Пухов Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
03.06.1853
Отец ребёнка: Пухов Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
13.11.1854
Дочь: Пухова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Пухов Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
05.09.1859
Отец ребёнка: Пухов Василий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно