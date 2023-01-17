Пухова Мария Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пухова Мария Анисимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

1874

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Пухов Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Пухов Гавриил Семенович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Пухов Филипп Гаврилович

Отец ребёнка: Пухов Гавриил Семенович

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Багрова Ирина Гавриловна

Отец ребёнка: Пухов Гавриил Семенович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Пухов Сергей Гаврилович

Отец ребёнка: Пухов Гавриил Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пухов Гавриил Семенович

Смерть
1874
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