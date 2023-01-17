Пухова Мария Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Пухов Гавриил Семенович
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Пухов Гавриил Семенович
Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Багрова Ирина Гавриловна
Отец ребёнка: Пухов Гавриил Семенович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Пухов Гавриил Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1874