Пухов Гавриил Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Пухов Семен Филиппович
Мать: Пухова Агафья Борисовна
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Пухова Мария Анисимовна
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Пухова Мария Анисимовна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Багрова Ирина Гавриловна
Мать ребёнка: Пухова Мария Анисимовна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Пухова Мария Анисимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пухова Мария Анисимовна
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Смерть
1843