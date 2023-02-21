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Пухов Гавриил Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Пухов Семен Филиппович

Мать: Пухова Агафья Борисовна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Пухов Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Пухова Мария Анисимовна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Пухов Филипп Гаврилович

Мать ребёнка: Пухова Мария Анисимовна

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Багрова Ирина Гавриловна

Мать ребёнка: Пухова Мария Анисимовна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Пухов Сергей Гаврилович

Мать ребёнка: Пухова Мария Анисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пухова Мария Анисимовна

Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Смерть
1843
Буй, город Буй, Костромская область
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