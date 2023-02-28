Пухов Семен Филиппович
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смерти1835
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Пухова Агафья Борисовна
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Пухова Агафья Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пухова Агафья Борисовна
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Смерть
1835