Пухов Семен Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пухов Семен Филиппович

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Место рождения

Буй, город Буй, Костромская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1779 г.р.

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Пухов Гавриил Семенович

Мать ребёнка: Пухова Агафья Борисовна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Пухов Алексей Семенович

Мать ребёнка: Пухова Агафья Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пухова Агафья Борисовна

Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Смерть
1835
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