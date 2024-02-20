Фуното/Фонотова/Баркэт (Кичкина) Пелагея Исаакиевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1868
Дата смерти1926
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Отец: Кичкина Исаакиев
Дочь: Делиева Бакака Варвара Косьмина
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Косьма Евфимович
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Косьмин
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Косьма Евфимович
Сын: Фонотов/баркэт Николай Кузьмич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Косьма Евфимович
Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Косьмин
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Косьма Евфимович
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Евфимий Косьмин
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Косьма Евфимович
Дочь: София Косьмина
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Косьма Евфимович
Дочь: Анастасия Косьмина
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Косьма Евфимович
Сын: Фонотов Баркэт Юрий Кузьмич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Косьма Евфимович
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Георгий Косьмин
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Косьма Евфимович
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Савва Косьмин
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Косьма Евфимович
Дочь: Елена Косьмина
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Косьма Евфимович