(Фуното/Фонотова/ Баркэт) Елена Косьмина
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения10.01.1907
Дата смерти25.12.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1907
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
25.12.1908
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - корь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /