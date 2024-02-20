(Фуното/Фонотова/ Баркэт) Елена Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фуното/Фонотова/ Баркэт) Елена Косьмина

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

10.01.1907

Дата смерти

25.12.1908

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1907

Отец: Фуното/фонотов/ Баркэт Косьма Евфимович

Мать: Фуното/фонотова/баркэт Пелагея Исаакиевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
25.12.1908
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - корь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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