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Фуното/Фонотов/Баркэт Евфимий Косьмин

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

19.06.1898

Дата смерти

22.02.1899

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1898

Отец: Фуното/фонотов/ Баркэт Косьма Евфимович

Мать: Фуното/фонотова/баркэт Пелагея Исаакиевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
22.02.1899
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Послеродовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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