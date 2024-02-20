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Фуното/Фонотов/Баркэт Дмитрий Косьмин

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

12.09.1891

Дата смерти

18.09.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1891

Отец: Фуното/фонотов/ Баркэт Косьма Евфимович

Мать: Фуното/фонотова/баркэт Пелагея Исаакиевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
18.09.1893
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - кашель
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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