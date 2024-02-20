Фуното/Фонотов/ Баркэт Михаил Косьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотов/ Баркэт Михаил Косьмин

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Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

08.10.1895

Дата смерти

11.08.1938

Пол

Мужской

Отец

Около 1862 г.р.

Мать

Около 1868 г.р.

Жена

1899 г.р.

Дети

1922 г.р.
1924 г.р.
1926 г.р.
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Скрыто настройками приватности
1936 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1895

Отец: Фуното/фонотов/ Баркэт Косьма Евфимович

Мать: Фуното/фонотова/баркэт Пелагея Исаакиевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Крещение
09.10.1896
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-1-7, Николаевская церковь с.Новая Каракуба , м/к-1896г.лист-134,зап-70 | Восприемники: Новокаракубские поселяне : Иван Ильич Будур и дочь его Домникия Будур
Рождение ребёнка
?.10.1922

Дочь: Коржеминская Полина Михайловна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Мария Михайловна

с Кр. Поляна Донецкой обл.
Бракосочетание
До 1922

Жена: Фуното/фонотова/баркэт Мария Михайловна

с Кр Поляна
Рождение ребёнка
20.09.1924

Сын: Фонотов Баркэт Иван Михайлович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Мария Михайловна

с. Красная поляна, Донецкой области, Украина
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Окунева Сара Михайловна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Мария Михайловна

Красная Поляна Донецкой обл.
Рождение ребёнка
10.09.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Мария Михайловна

с Кр. Поляна Донецкой обл.
Рождение ребёнка
03.01.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Мария Михайловна

с Кр. Поляна Донецкой обл.
Рождение ребёнка
1936

Сын: Фонотов Баркэт/ Василий Михайлович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Мария Михайловна

с Кр. Поляна Донецкой обл.
Смерть
11.08.1938
с Кр Поляна Донецкой обл.
Причина смерти: Кровоизлеяния мозга
Рождение ребёнка
26.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Мария Михайловна

УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Похороны
Неизвестно
сКр Поляна Донецкой обл.
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