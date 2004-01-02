Фонотов Баркэт/ Василий Михайлович
Место рожденияс Кр. Поляна Донецкой обл.
Дата рождения1936
Дата смерти02.01.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
с Кр. Поляна Донецкой обл.
Рождение ребёнка
1960
Сын: Фонотов Баркэт/ Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Фонотова Баркэт Людмила Кузьминечна
г Мариуполь Донецкой обл.
Рождение ребёнка
09.05.1969
Сын: Фонотов Баркэт/ Станислав Васильевич
Мать ребёнка: Фонотова Баркэт Людмила Кузьминечна
г Мариуполь Донецкой обл.
Смерть
02.01.2004
г Мариуполь Донецкой обл.
Похороны
Неизвестно
г Мариуполь