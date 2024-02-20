(Фуното/Фонотова/Баркэт) Анастасия Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фуното/Фонотова/Баркэт) Анастасия Косьмина

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

09.10.1903

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: Фуното/фонотов/ Баркэт Косьма Евфимович

Мать: Фуното/фонотова/баркэт Пелагея Исаакиевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
09.10.1903
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Послеродовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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