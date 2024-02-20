Делиева Бакака (Фуното/Фонотова/Баркэт) Варвара Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДелиева Бакака (Фуното/Фонотова/Баркэт) Варвара Косьмина

Делиева Бакака (Фуното/Фонотова/Баркэт) Варвара Косьмина

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

11.01.1891

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1891

Отец: Фуното/фонотов/ Баркэт Косьма Евфимович

Мать: Фуното/фонотова/баркэт Пелагея Исаакиевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
28.09.1919

Дочь: Васильконова Анастасия Георгиевна

Отец ребёнка: Делиев Бакака Георгий Авраамович

Красная Поляна Донецкой обл.
Рождение ребёнка
1922

Сын: Делиев Бакака Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Делиев Бакака Георгий Авраамович

Красная Поляна Донецкой обл.
Рождение ребёнка
1924

Сын: Делиев Бакака Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Делиев Бакака Георгий Авраамович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1926

Сын: Делиев Бакака Павел Георгиевич

Отец ребёнка: Делиев Бакака Георгий Авраамович

Красная Поляна Донецкой обл.
Рождение ребёнка
1928

Сын: Делиев Бакака Пётр Георгиевич

Отец ребёнка: Делиев Бакака Георгий Авраамович

с Красная Поляна Донецкой обл.
Смерть
1970
г Донецк
Похороны
Неизвестно
Г Донецк
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