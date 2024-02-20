Делиева Бакака (Фуното/Фонотова/Баркэт) Варвара Косьмина
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения11.01.1891
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.01.1891
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
28.09.1919
Дочь: Васильконова Анастасия Георгиевна
Отец ребёнка: Делиев Бакака Георгий Авраамович
Красная Поляна Донецкой обл.
Рождение ребёнка
1922
Сын: Делиев Бакака Михаил Георгиевич
Отец ребёнка: Делиев Бакака Георгий Авраамович
Красная Поляна Донецкой обл.
Рождение ребёнка
1924
Сын: Делиев Бакака Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Делиев Бакака Георгий Авраамович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1926
Сын: Делиев Бакака Павел Георгиевич
Отец ребёнка: Делиев Бакака Георгий Авраамович
Красная Поляна Донецкой обл.
Рождение ребёнка
1928
Сын: Делиев Бакака Пётр Георгиевич
Отец ребёнка: Делиев Бакака Георгий Авраамович
с Красная Поляна Донецкой обл.
Смерть
1970
г Донецк
Похороны
Неизвестно
Г Донецк