Михайлова (Астафьева) Александра Афанасьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860 ст.
Дата смертиПосле 1898
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1860 ст.
Отец: Астафьев Афанасий
Бракосочетание
31.08.1877 ст.
Покровская церковь, запись №-26 Поручители по жениху были: Уртулев Кузьма Иванович и Кассиров Иван Трифанович - Самарские мещане По невесте: Феодот Емельянович - крестьянин из д.Вяжище (Войханская вол... Показать все
Рождение ребёнка
19.11.1878 ст.
Сын: Михайлов Григорий Наумович
Отец ребёнка: Михайлов Наум Емельянович
д.Родниковка, Баклановская волость, Бугурусланский уезд, Самарская Губерния
Рождение ребёнка
20.11.1880 ст.
Дочь: Екатерина Наумовна
Отец ребёнка: Михайлов Наум Емельянович
Троицкая церковь, запись №-287ж
Рождение ребёнка
14.07.1883 ст.
Отец ребёнка: Михайлов Наум Емельянович
д.Родниковка, Баклановская волость, Бугурусланский уезд, Самарская Губерния
Рождение ребёнка
15.02.1886 ст.
Дочь: - Евдокия Наумовна
Отец ребёнка: Михайлов Наум Емельянович
д.Родниковка
Рождение ребёнка
15.02.1889 ст.
Дочь: Дарья Наумовна
Отец ребёнка: Михайлов Наум Емельянович
д.Родниковка
Рождение ребёнка
16.06.1893 ст.
Дочь: Агриппина Наумовна
Отец ребёнка: Михайлов Наум Емельянович
д.Родниковка
Воскресенский Кафедральный Собор Запись №-193ж
Рождение ребёнка
19.02.1896 ст.
Дочь: Анна Наумовна
Отец ребёнка: Михайлов Наум Емельянович
Рождение ребёнка
30.07.1898 ст.
Сын: Михайлов Василий Наумович
Отец ребёнка: Михайлов Наум Емельянович
Воскресенский кафедральный собор, №-130ж
Смерть
После 1898