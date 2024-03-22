Михайлова (Астафьева) Александра Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Астафьева) Александра Афанасьевна

Место рождения

Новое Никулино, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1860 ст.

Дата смерти

После 1898

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860 ст.

Отец: Астафьев Афанасий

Мать: не указана

Новое Никулино, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.08.1877 ст.

Муж: Михайлов Наум Емельянович

Самара, Самара, Самарская область
Покровская церковь, запись №-26 Поручители по жениху были: Уртулев Кузьма Иванович и Кассиров Иван Трифанович - Самарские мещане По невесте: Феодот Емельянович - крестьянин из д.Вяжище (Войханская вол... Показать все
Рождение ребёнка
19.11.1878 ст.

Сын: Михайлов Григорий Наумович

Отец ребёнка: Михайлов Наум Емельянович

д.Родниковка, Баклановская волость, Бугурусланский уезд, Самарская Губерния
Рождение ребёнка
20.11.1880 ст.

Дочь: Екатерина Наумовна

Отец ребёнка: Михайлов Наум Емельянович

Самара, Самара, Самарская область
Троицкая церковь, запись №-287ж
Рождение ребёнка
14.07.1883 ст.

Сын: Михайлов Михаил Наумович

Отец ребёнка: Михайлов Наум Емельянович

д.Родниковка, Баклановская волость, Бугурусланский уезд, Самарская Губерния
Рождение ребёнка
15.02.1886 ст.

Дочь: - Евдокия Наумовна

Отец ребёнка: Михайлов Наум Емельянович

д.Родниковка
Рождение ребёнка
15.02.1889 ст.

Дочь: Дарья Наумовна

Отец ребёнка: Михайлов Наум Емельянович

д.Родниковка
Рождение ребёнка
16.06.1893 ст.

Дочь: Агриппина Наумовна

Отец ребёнка: Михайлов Наум Емельянович

д.Родниковка
Воскресенский Кафедральный Собор Запись №-193ж
Рождение ребёнка
19.02.1896 ст.

Дочь: Анна Наумовна

Отец ребёнка: Михайлов Наум Емельянович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
30.07.1898 ст.

Сын: Михайлов Василий Наумович

Отец ребёнка: Михайлов Наум Емельянович

Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор, №-130ж
Смерть
После 1898
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