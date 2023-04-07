(Михайлова) Агриппина Наумовна
Место рожденияд.Родниковка
Дата рождения16.06.1893 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
16.06.1893 ст.
д.Родниковка
Воскресенский Кафедральный Собор Запись №-193ж
Крещение
20.06.1893 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Крестный отец: Михайлов Пётр Емельянович - Самарский мещанский мещанин (родной дядя) Крестная мать: Феодосия Афанасьевна - крестьянка из села Пискалы (Самарская губерния, Ставропольский уезд)