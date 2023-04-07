(Михайлова) Агриппина Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Михайлова) Агриппина Наумовна

(Михайлова) Агриппина Наумовна

Место рождения

д.Родниковка

Дата рождения

16.06.1893 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1893 ст.

Отец: Михайлов Наум Емельянович

Мать: Михайлова Александра Афанасьевна

д.Родниковка
Воскресенский Кафедральный Собор Запись №-193ж
Крещение
20.06.1893 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Крестный отец: Михайлов Пётр Емельянович - Самарский мещанский мещанин (родной дядя) Крестная мать: Феодосия Афанасьевна - крестьянка из села Пискалы (Самарская губерния, Ставропольский уезд)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close