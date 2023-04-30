(Михайлова) Дарья Наумовна
Место рожденияд.Родниковка
Дата рождения15.02.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1889 ст.
д.Родниковка
Крещение
17.02.1889 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор, №-32ж Крестный отец: Гурдин Василий Степанович - отпускной запасной рядовой Крестная мать: Федосеева Агриппина Афанасьевна - крестьянская жена из села Новое Никулино ... Показать все
Смерть
Неизвестно