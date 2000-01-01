деревня Родниковка, Баклановская волость, Бугурусланский уезд (на 1910) — Familio

Родниковка

Баклановская волость, Бугурусланский уезд (на 1910)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Оренбургской области

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугурусланский уезд, Баклановская волость
Д. Родниковка. Б. госуд. Рус. Прав.2172Р. Карсумелля252861059199208

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