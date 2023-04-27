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Михайлов Михаил Наумович

Место рождения

д.Родниковка, Баклановская волость, Бугурусланский уезд

Дата рождения

14.07.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1883 ст.

Отец: Михайлов Наум Емельянович

Мать: Михайлова Александра Афанасьевна

д.Родниковка, Баклановская волость, Бугурусланский уезд
Крещение
17.07.1883 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Вознесенская церковь, запись №-117м Крестный отец: Михайлов Пётр Емельянович - крестьянин из д.Родниковка (родной дядя) Крестная мать: Феодосия Афанасьевна - Самарская мещанка (родная тетя)
Смерть
Неизвестно
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