Михайлов Михаил Наумович
Место рожденияд.Родниковка, Баклановская волость, Бугурусланский уезд
Дата рождения14.07.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.07.1883 ст.
д.Родниковка, Баклановская волость, Бугурусланский уезд
Крещение
17.07.1883 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Вознесенская церковь, запись №-117м Крестный отец: Михайлов Пётр Емельянович - крестьянин из д.Родниковка (родной дядя) Крестная мать: Феодосия Афанасьевна - Самарская мещанка (родная тетя)
Смерть
Неизвестно