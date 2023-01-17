Горчакова Матрёна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горчакова Матрёна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1899

Дочь: Улания( Николаевна

Отец ребёнка: Горчаков Николай Иванович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.07.1902

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Горчаков Николай Иванович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.12.1904

Сын: Горчаков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Горчаков Николай Иванович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.06.1907

Сын: Горчаков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Горчаков Николай Иванович

Рождение ребёнка
16.07.1908

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Горчаков Николай Иванович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.04.1911

Дочь: Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Горчаков Николай Иванович

Рождение ребёнка
08.01.1914

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Горчаков Николай Иванович

Рождение ребёнка
03.05.1917

Дочь: Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Горчаков Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горчаков Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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