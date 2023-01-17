Горчакова Матрёна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1899
Дочь: Улания( Николаевна
Отец ребёнка: Горчаков Николай Иванович
Рождение ребёнка
06.07.1902
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Горчаков Николай Иванович
Рождение ребёнка
09.12.1904
Сын: Горчаков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Горчаков Николай Иванович
Рождение ребёнка
20.06.1907
Отец ребёнка: Горчаков Николай Иванович
Рождение ребёнка
16.07.1908
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Горчаков Николай Иванович
Рождение ребёнка
20.04.1911
Дочь: Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Горчаков Николай Иванович
Рождение ребёнка
08.01.1914
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Горчаков Николай Иванович
Рождение ребёнка
03.05.1917
Дочь: Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Горчаков Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно