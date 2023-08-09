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Горчаков Александр Николаевич

Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

09.12.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1904

Отец: Горчаков Николай Иванович

Мать: Горчакова Матрёна Александровна

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно