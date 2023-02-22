Горчаков Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1899
Дочь: Улания (Юлания) Николаевна
Мать ребёнка: Горчакова Матрёна Александровна
Рождение ребёнка
06.07.1902
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Горчакова Матрёна Александровна
Рождение ребёнка
09.12.1904
Сын: Горчаков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Горчакова Матрёна Александровна
Рождение ребёнка
20.06.1907
Мать ребёнка: Горчакова Матрёна Александровна
Рождение ребёнка
16.07.1908
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Горчакова Матрёна Александровна
Рождение ребёнка
20.04.1911
Дочь: Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Горчакова Матрёна Александровна
Рождение ребёнка
08.01.1914
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Горчакова Матрёна Александровна
Рождение ребёнка
03.05.1917
Дочь: Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Горчакова Матрёна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно