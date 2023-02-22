Горчакова Агафья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1865
Дочь: Горева Вера Ивановна
Отец ребёнка: Горчаков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
11.01.1868
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Горчаков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
25.08.1869
Отец ребёнка: Горчаков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
03.02.1875
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Горчаков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
26.07.1880
Отец ребёнка: Горчаков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1880
Отец ребёнка: Горчаков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
19.07.1883
Отец ребёнка: Горчаков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
28.08.1886
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Горчаков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горчаков Николай Иванович
Отец ребёнка: Горчаков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горчаков Василий Иванович
Отец ребёнка: Горчаков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Горчаков Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно