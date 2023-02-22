Горчакова Агафья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорчакова Агафья Алексеева

Горчакова Агафья Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1865

Дочь: Горева Вера Ивановна

Отец ребёнка: Горчаков Иван Андреевич

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.01.1868

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Горчаков Иван Андреевич

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.08.1869

Сын: Горчаков Павел Иванович

Отец ребёнка: Горчаков Иван Андреевич

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.02.1875

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Горчаков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
26.07.1880

Сын: Горчаков Степан Иванович

Отец ребёнка: Горчаков Иван Андреевич

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Горчаков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Горчаков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
19.07.1883

Сын: Горчаков Илья Иванович

Отец ребёнка: Горчаков Иван Андреевич

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.08.1886

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Горчаков Иван Андреевич

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горчаков Николай Иванович

Отец ребёнка: Горчаков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горчаков Василий Иванович

Отец ребёнка: Горчаков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Горчаков Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горчаков Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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