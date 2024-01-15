Машкова (Желенина) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машкова (Желенина) Дарья Ивановна

Место рождения

Макариха

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Желенин Иван Дмитриев

Мать: не указана

Макариха
Бракосочетание
17.01.1863

Муж: Машков Александр Иванович

Рождение ребёнка
10.01.1865

Дочь: Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Машков Александр Иванович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.02.1867

Дочь: Евдокия Александрова

Отец ребёнка: Машков Александр Иванович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.08.1868

Сын: Машков Иван Александров

Отец ребёнка: Машков Александр Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.08.1868

Сын: Машков Павел Александров

Отец ребёнка: Машков Александр Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.08.1869

Сын: Машков Андрей Александров

Отец ребёнка: Машков Александр Иванович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.12.1871

Дочь: Анисия Александрова

Отец ребёнка: Машков Александр Иванович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.05.1874

Сын: Машков Иван Александрович

Отец ребёнка: Машков Александр Иванович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.03.1880

Дочь: Горчакова Матрёна Александровна

Отец ребёнка: Машков Александр Иванович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.03.1882

Сын: Машков Степан Александров

Отец ребёнка: Машков Александр Иванович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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