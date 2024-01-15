Машкова (Желенина) Дарья Ивановна
Место рожденияМакариха
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Желенин Иван Дмитриев
Макариха
Бракосочетание
17.01.1863
Рождение ребёнка
10.01.1865
Дочь: Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Машков Александр Иванович
Рождение ребёнка
10.02.1867
Дочь: Евдокия Александрова
Отец ребёнка: Машков Александр Иванович
Рождение ребёнка
22.08.1868
Отец ребёнка: Машков Александр Иванович
Рождение ребёнка
22.08.1868
Отец ребёнка: Машков Александр Иванович
Рождение ребёнка
09.08.1869
Сын: Машков Андрей Александров
Отец ребёнка: Машков Александр Иванович
Рождение ребёнка
21.12.1871
Дочь: Анисия Александрова
Отец ребёнка: Машков Александр Иванович
Рождение ребёнка
19.05.1874
Сын: Машков Иван Александрович
Отец ребёнка: Машков Александр Иванович
Рождение ребёнка
22.03.1880
Дочь: Горчакова Матрёна Александровна
Отец ребёнка: Машков Александр Иванович
Рождение ребёнка
24.03.1882
Сын: Машков Степан Александров
Отец ребёнка: Машков Александр Иванович
Смерть
Неизвестно