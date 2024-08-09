Стефан Большой Андреев
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Андрей Степанов
Мать: Марфа Иванова
д.Копылово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Николаева
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Авдотья Стефанова
Мать ребёнка: Прасковья Николаева
д.Копылово
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Татьяна Стефанова
Мать ребёнка: Прасковья Николаева
д.Копылово
Рождение ребёнка
1817
Сын: Илья Стефанов
Мать ребёнка: Прасковья Николаева
д.Копылово
Рождение ребёнка
1820
Сын: Антоний Стефанов
Мать ребёнка: Прасковья Николаева
д.Копылово
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ирина Стефанова
Мать ребёнка: Прасковья Николаева
д.Копылово
Смерть
Неизвестно