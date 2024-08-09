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Стефан Большой Андреев

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Место рождения

Копылово, Клин, Московская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Андрей Степанов

Мать: Марфа Иванова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Николаева

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Авдотья Стефанова

Мать ребёнка: Прасковья Николаева

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Татьяна Стефанова

Мать ребёнка: Прасковья Николаева

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1817

Сын: Илья Стефанов

Мать ребёнка: Прасковья Николаева

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1820

Сын: Антоний Стефанов

Мать ребёнка: Прасковья Николаева

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ирина Стефанова

Мать ребёнка: Прасковья Николаева

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Смерть
Неизвестно

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