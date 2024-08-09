Прасковья Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

1830

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Большой Андреев

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Авдотья Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Большой Андреев

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Татьяна Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Большой Андреев

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1817

Сын: Илья Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Большой Андреев

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1820

Сын: Антоний Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Большой Андреев

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ирина Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Большой Андреев

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Смерть
1830

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