Прасковья Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Авдотья Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Большой Андреев
д.Копылово
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Татьяна Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Большой Андреев
д.Копылово
Рождение ребёнка
1817
Сын: Илья Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Большой Андреев
д.Копылово
Рождение ребёнка
1820
Сын: Антоний Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Большой Андреев
д.Копылово
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ирина Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Большой Андреев
д.Копылово
Смерть
1830