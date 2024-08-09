Антоний Стефанов
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Стефан Большой Андреев
Мать: Прасковья Николаева
д.Копылово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кристина Васильева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Устинья Антонова
Мать ребёнка: Кристина Васильева
д.Копылово
Рождение ребёнка
1863
Сын: Петр Антонов
Мать ребёнка: Кристина Васильева
д.Копылово
Смерть
Неизвестно