Антоний Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтоний Стефанов

Антоний Стефанов

Место рождения

Копылово, Клин, Московская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Стефан Большой Андреев

Мать: Прасковья Николаева

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кристина Васильева

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Устинья Антонова

Мать ребёнка: Кристина Васильева

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1863

Сын: Петр Антонов

Мать ребёнка: Кристина Васильева

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.