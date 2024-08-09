Илья Стефанов
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Стефан Большой Андреев
Мать: Прасковья Николаева
д.Копылово
Рождение ребёнка
1838
Сын: Макар Ильин
Мать ребёнка: Ксения Петрова
д.Копылово
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Елена Ильина
Мать ребёнка: Ксения Петрова
д.Копылово
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Ильина (Ильина) Татьяна
Мать ребёнка: Ксения Петрова
д.Копылово
Смерть
Неизвестно