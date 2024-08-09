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Илья Стефанов

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Место рождения

Копылово, Клин, Московская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Стефан Большой Андреев

Мать: Прасковья Николаева

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1838

Сын: Макар Ильин

Мать ребёнка: Ксения Петрова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Елена Ильина

Мать ребёнка: Ксения Петрова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ильина (Ильина) Татьяна

Мать ребёнка: Ксения Петрова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Смерть
Неизвестно

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