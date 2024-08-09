Ксения Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсения Петрова

Ксения Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Макар Ильин

Отец ребёнка: Илья Стефанов

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Елена Ильина

Отец ребёнка: Илья Стефанов

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ильина (Ильина) Татьяна

Отец ребёнка: Илья Стефанов

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.