Ксения Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Макар Ильин
Отец ребёнка: Илья Стефанов
д.Копылово
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Елена Ильина
Отец ребёнка: Илья Стефанов
д.Копылово
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Ильина (Ильина) Татьяна
Отец ребёнка: Илья Стефанов
д.Копылово
Смерть
Неизвестно