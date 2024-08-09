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Андрей Степанов

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Место рождения

Копылово, Клин, Московская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Степан Киприянов

Мать: Мавра Дмитриева

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Иванова

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Татьяна Андреева

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Праскева Андреева

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1790

Сын: Стефан Большой Андреев

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1795

Сын: Стефан Меньшой Андреев

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1801

Сын: Иван Андреев

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1801

Сын: Петр Андреев

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Домна Андреева

Мать ребёнка: Наталья Егорова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Смерть
1830

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