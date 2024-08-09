Андрей Степанов
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Степан Киприянов
Мать: Мавра Дмитриева
д.Копылово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Татьяна Андреева
Мать ребёнка: Марфа Иванова
д.Копылово
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Праскева Андреева
Мать ребёнка: Марфа Иванова
д.Копылово
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Марфа Иванова
д.Копылово
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Марфа Иванова
д.Копылово
Рождение ребёнка
1801
Сын: Иван Андреев
Мать ребёнка: Марфа Иванова
д.Копылово
Рождение ребёнка
1801
Сын: Петр Андреев
Мать ребёнка: Марфа Иванова
д.Копылово
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Домна Андреева
Мать ребёнка: Наталья Егорова
д.Копылово
Смерть
1830