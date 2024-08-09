Петр Андреев
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Андрей Степанов
Мать: Марфа Иванова
д.Копылово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Сергеева
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Матрена Петрова
Мать ребёнка: Екатерина Сергеева
д.Копылово
Рождение ребёнка
1819
Сын: Павел Петров
Мать ребёнка: Екатерина Сергеева
д.Копылово
Рождение ребёнка
1826
Сын: Федор Петров
Мать ребёнка: Екатерина Сергеева
д.Копылово
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Петров
Мать ребёнка: Екатерина Сергеева
д.Копылово
Смерть
Неизвестно