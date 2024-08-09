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Петр Андреев

Место рождения

Копылово, Клин, Московская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Андрей Степанов

Мать: Марфа Иванова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Сергеева

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Матрена Петрова

Мать ребёнка: Екатерина Сергеева

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1819

Сын: Павел Петров

Мать ребёнка: Екатерина Сергеева

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1826

Сын: Федор Петров

Мать ребёнка: Екатерина Сергеева

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Петров

Мать ребёнка: Екатерина Сергеева

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Смерть
Неизвестно

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