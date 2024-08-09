Иван Андреев
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Андрей Степанов
Мать: Марфа Иванова
д.Копылово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Кирилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Алексеева
Рождение ребёнка
1817
Сын: Михаил Иванов
Мать ребёнка: Марфа Алексеева
д.Копылово
Рождение ребёнка
1826
Сын: Киприян Иванов
Мать ребёнка: Ксения Кирилова
д.Копылово
Рождение ребёнка
1830
Сын: Семен Иванов
Мать ребёнка: Ксения Кирилова
д.Копылово
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Ксения Кирилова
д.Копылово
Рождение ребёнка
1839
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Ксения Кирилова
д.Копылово
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Ксения Кирилова
д.Копылово
Смерть
1848