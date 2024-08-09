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Иван Андреев

Место рождения

Копылово, Клин, Московская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Андрей Степанов

Мать: Марфа Иванова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Кирилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Алексеева

Рождение ребёнка
1817

Сын: Михаил Иванов

Мать ребёнка: Марфа Алексеева

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1826

Сын: Киприян Иванов

Мать ребёнка: Ксения Кирилова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1830

Сын: Семен Иванов

Мать ребёнка: Ксения Кирилова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Ксения Кирилова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1839

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Ксения Кирилова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Ксения Кирилова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Смерть
1848

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