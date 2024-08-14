Шуваев Семен Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШуваев Семен Николаевич

Шуваев Семен Николаевич

Место рождения

Солодники, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

10.04.1906

Дата смерти

19.08.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1906

Отец: Шуваев Николай Иоанов

Мать: Шуваева Анна Тимофеевна

Солодники, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Варвара Андреевна

Развод
Неизвестно

Жена: Климова Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шуваев Юрий Семенович

Мать ребёнка: Шуваева Домна Васильевна

Рождение ребёнка
21.05.1940

Сын: Шуваев Владимир Семенович

Мать ребёнка: Климова Варвара Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
27.06.1945

Жена: Шуваева Домна Васильевна

Ленинградская обл., Россия
Смерть
19.08.1983
г.Ленинград, Ленинградская обл., Россия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.