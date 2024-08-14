Шуваев Семен Николаевич
Место рождения
Дата рождения10.04.1906
Дата смерти19.08.1983
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1906
Отец: Шуваев Николай Иоанов
Мать: Шуваева Анна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шуваева Домна Васильевна
Рождение ребёнка
21.05.1940
Сын: Шуваев Владимир Семенович
Мать ребёнка: Климова Варвара Андреевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
27.06.1945
Жена: Шуваева Домна Васильевна
Ленинградская обл., Россия
Смерть
19.08.1983
г.Ленинград, Ленинградская обл., Россия