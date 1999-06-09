Климова (Зайцева) Варвара Андреевна
Место рождения
Дата рождения04.12.1913
Дата смерти09.06.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1913
Отец: Зайцев Андрей Тимофеевич
Мать: Зайцева Фекла Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.03.1933
Дочь: Капитанова Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Климов Алексей Харитонович
Рождение ребёнка
21.05.1940
Сын: Шуваев Владимир Семенович
Отец ребёнка: Шуваев Семен Николаевич
Смерть
09.06.1999