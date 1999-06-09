Климова (Зайцева) Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (Зайцева) Варвара Андреевна

Место рождения

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

04.12.1913

Дата смерти

09.06.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1913

Отец: Зайцев Андрей Тимофеевич

Мать: Зайцева Фекла Павлова

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихомиров Иван Иванович

Развод
Неизвестно

Муж: Климов Алексей Харитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шуваев Семен Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Алексей Харитонович

Развод
Неизвестно

Муж: Шуваев Семен Николаевич

Рождение ребёнка
31.03.1933

Дочь: Капитанова Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Климов Алексей Харитонович

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.05.1940

Сын: Шуваев Владимир Семенович

Отец ребёнка: Шуваев Семен Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
09.06.1999
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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