Шуваев Владимир Семенович
Место рождения
Дата рождения21.05.1940
Дата смерти03.03.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1940
Отец: Шуваев Семен Николаевич
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шуваева Людмила Сергеевна
Смерть
03.03.2002