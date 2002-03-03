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Шуваев Владимир Семенович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

21.05.1940

Дата смерти

03.03.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1940

Отец: Шуваев Семен Николаевич

Мать: Климова Варвара Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
Неизвестно

Жена: Шуваева Людмила Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шуваева Лариса Александровна

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шуваева Людмила Сергеевна

Рождение ребёнка
03.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шуваева Людмила Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
03.03.2002
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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