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Шуваева Людмила Сергеевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

12.11.1946

Дата смерти

12.06.2023

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шуваев Владимир Семенович

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
Неизвестно

Муж: Шуваев Владимир Семенович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шуваев Владимир Семенович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
12.06.2023
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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