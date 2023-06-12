Шуваева Людмила Сергеевна
Место рождения
Дата рождения12.11.1946
Дата смерти12.06.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шуваев Владимир Семенович
Смерть
12.06.2023