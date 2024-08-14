Климов Алексей Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти?.01.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смоленская обл., Россия
Рождение ребёнка
31.03.1933
Дочь: Капитанова Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Климова Варвара Андреевна
Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
14.11.1940
Жена: Климова Анна Акимовна
Ленинградская обл., Россия
Смерть
?.01.1943