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Климов Алексей Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Климова Варвара Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Варвара Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Смоленская обл., Россия
Рождение ребёнка
31.03.1933

Дочь: Капитанова Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Климова Варвара Андреевна

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
14.11.1940

Жена: Климова Анна Акимовна

Ленинградская обл., Россия
Смерть
?.01.1943

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