Шуваев Николай Иоанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шуваев Иван Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шуваева Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
11.08.1898
Дочь: Фекла Николаевна
Мать ребёнка: Шуваева Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.02.1902
Мать ребёнка: Шуваева Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.02.1902
Сын: Шуваев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Шуваева Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
13.11.1903
Дочь: Бочерова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Шуваева Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.04.1906
Мать ребёнка: Шуваева Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
18.01.1909
Мать ребёнка: Шуваева Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
До 1911
Дочь: Ермакова Василиса Николаевна
Мать ребёнка: Шуваева Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
07.05.1912
Мать ребёнка: Шуваева Анна Тимофеевна
Смерть
1945