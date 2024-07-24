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Шуваев Николай Иоанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шуваев Иван Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шуваева Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
11.08.1898

Дочь: Фекла Николаевна

Мать ребёнка: Шуваева Анна Тимофеевна

Солодники, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
10.02.1902

Сын: Шуваев Павел Николаевич

Мать ребёнка: Шуваева Анна Тимофеевна

Солодники, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
10.02.1902

Сын: Шуваев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Шуваева Анна Тимофеевна

Солодники, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
13.11.1903

Дочь: Бочерова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Шуваева Анна Тимофеевна

Солодники, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
10.04.1906

Сын: Шуваев Семен Николаевич

Мать ребёнка: Шуваева Анна Тимофеевна

Солодники, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
18.01.1909

Сын: Шуваев Максим Николаевич

Мать ребёнка: Шуваева Анна Тимофеевна

Солодники, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
До 1911

Дочь: Ермакова Василиса Николаевна

Мать ребёнка: Шуваева Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
07.05.1912

Сын: Шуваев Иоанн Николаевич

Мать ребёнка: Шуваева Анна Тимофеевна

Солодники, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
1945

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