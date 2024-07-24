Шуваева (Куракина) Анна Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1898
Дочь: Фекла Николаевна
Отец ребёнка: Шуваев Николай Иоанов
Рождение ребёнка
10.02.1902
Сын: Шуваев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Шуваев Николай Иоанов
Рождение ребёнка
10.02.1902
Отец ребёнка: Шуваев Николай Иоанов
Рождение ребёнка
13.11.1903
Дочь: Бочерова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Шуваев Николай Иоанов
Рождение ребёнка
10.04.1906
Отец ребёнка: Шуваев Николай Иоанов
Рождение ребёнка
18.01.1909
Отец ребёнка: Шуваев Николай Иоанов
Рождение ребёнка
До 1911
Дочь: Ермакова Василиса Николаевна
Отец ребёнка: Шуваев Николай Иоанов
Рождение ребёнка
07.05.1912
Отец ребёнка: Шуваев Николай Иоанов
Смерть
Неизвестно