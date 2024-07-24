Шуваева (Куракина) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуваева (Куракина) Анна Тимофеевна

Место рождения

Солодники, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Солодники, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шуваев Николай Иоанов

Рождение ребёнка
11.08.1898

Дочь: Фекла Николаевна

Отец ребёнка: Шуваев Николай Иоанов

Солодники, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
10.02.1902

Сын: Шуваев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Шуваев Николай Иоанов

Солодники, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
10.02.1902

Сын: Шуваев Павел Николаевич

Отец ребёнка: Шуваев Николай Иоанов

Солодники, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
13.11.1903

Дочь: Бочерова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Шуваев Николай Иоанов

Солодники, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
10.04.1906

Сын: Шуваев Семен Николаевич

Отец ребёнка: Шуваев Николай Иоанов

Солодники, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
18.01.1909

Сын: Шуваев Максим Николаевич

Отец ребёнка: Шуваев Николай Иоанов

Солодники, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
До 1911

Дочь: Ермакова Василиса Николаевна

Отец ребёнка: Шуваев Николай Иоанов

Рождение ребёнка
07.05.1912

Сын: Шуваев Иоанн Николаевич

Отец ребёнка: Шуваев Николай Иоанов

Солодники, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно

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