Шуваева (Гришина) Домна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуваева (Гришина) Домна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шуваев Юрий Семенович

Отец ребёнка: Шуваев Семен Николаевич

Бракосочетание
27.06.1945

Муж: Шуваев Семен Николаевич

Ленинградская обл., Россия
Смерть
Неизвестно

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