Некрасова Анна Стефанова
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.02.1821
Из крестьян, вольноотпущенная
Рождение ребёнка
14.06.1824
Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович
Рождение ребёнка
24.01.1826
Сын: Некрасов Василий Иванович
Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович
Рождение ребёнка
18.04.1827
Дочь: (Некрасова) Александра Иванова
Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович
Рождение ребёнка
11.10.1828
Дочь: (Некрасова) Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович
Рождение ребёнка
25.01.1830
Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович
Рождение ребёнка
03.06.1832
Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно