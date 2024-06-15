Некрасова Анна Стефанова 1796 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Анна Стефанова

Место рождения

Немцово, Ржевский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Некрасов Стефан Яковлевич

Мать: Некрасова-Коськова Авдотья Иванова

Немцово, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
09.02.1821

Муж: Некрасов Иван Иванович

Из крестьян, вольноотпущенная
Рождение ребёнка
14.06.1824

Сын: Некрасов Иван Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.01.1826

Сын: Некрасов Василий Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.04.1827

Дочь: (Некрасова) Александра Иванова

Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.10.1828

Дочь: (Некрасова) Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.01.1830

Сын: Некрасов Семен Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.06.1832

Сын: Некрасов Петр Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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