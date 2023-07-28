Некрасов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Некрасов Иван Леонов
Бракосочетание
09.02.1821
Жена: Некрасова Анна Стефанова
Из крестьян, вольноотпущенная
Рождение ребёнка
14.06.1824
Мать ребёнка: Некрасова Анна Стефанова
Рождение ребёнка
24.01.1826
Сын: Некрасов Василий Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Анна Стефанова
Рождение ребёнка
18.04.1827
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Некрасова Анна Стефанова
Рождение ребёнка
11.10.1828
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Некрасова Анна Стефанова
Рождение ребёнка
25.01.1830
Мать ребёнка: Некрасова Анна Стефанова
Рождение ребёнка
03.06.1832
Мать ребёнка: Некрасова Анна Стефанова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1842