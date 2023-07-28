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Некрасов Иван Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Некрасов Иван Леонов

Мать: Некрасова Василиса Яковлевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
09.02.1821

Жена: Некрасова Анна Стефанова

Из крестьян, вольноотпущенная
Рождение ребёнка
14.06.1824

Сын: Некрасов Иван Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Анна Стефанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.01.1826

Сын: Некрасов Василий Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Анна Стефанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.04.1827

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Некрасова Анна Стефанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.10.1828

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Некрасова Анна Стефанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.01.1830

Сын: Некрасов Семен Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Анна Стефанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.06.1832

Сын: Некрасов Петр Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Анна Стефанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1842
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область