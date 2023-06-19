Некрасова (Некрасова) Василиса Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Некрасова) Василиса Яковлевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

01.12.1852

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Некрасов Яков Григорьевич

Мать: Некрасова Авдотья Филипповна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Некрасов Иван Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Леонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.04.1799

Сын: Некрасов Ефим Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Леонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.02.1803

Сын: Некрасов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Леонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.08.1804

Дочь: Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Леонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Иван Леонов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
01.12.1852
Причина смерти: водянкою