Некрасова (Некрасова) Василиса Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смерти01.12.1852
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Некрасов Иван Леонов
Рождение ребёнка
01.04.1799
Отец ребёнка: Некрасов Иван Леонов
Рождение ребёнка
14.02.1803
Сын: Некрасов Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Некрасов Иван Леонов
Рождение ребёнка
15.08.1804
Дочь: Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Леонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Некрасов Иван Леонов
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.12.1852
Причина смерти: водянкою