Некрасов Яков Григорьевич 21.03.1743 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Яков Григорьевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

21.03.1743

Дата смерти

26.01.1805

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1743

Отец: Некрасов Григорий Иванович

Мать: Некрасова Прасковья Андреева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Авдотья Филипповна

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Некрасова (Некрасова) Василиса Яковлевна

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Филипповна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Некрасова Гликерия Яковлева

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Филипповна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Некрасова) Афимья Яковлевна

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Филипповна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Некрасов Стефан Яковлевич

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Филипповна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
26.01.1805
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: чахоткою

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