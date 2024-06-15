Некрасов Яков Григорьевич
Место рождения
Дата рождения21.03.1743
Дата смерти26.01.1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1743
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Некрасова (Некрасова) Василиса Яковлевна
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Филипповна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Некрасова Гликерия Яковлева
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Филипповна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Некрасова) Афимья Яковлевна
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Филипповна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Некрасов Стефан Яковлевич
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Филипповна
Смерть
26.01.1805
Причина смерти: чахоткою