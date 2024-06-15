Некрасов Стефан Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти03.05.1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Некрасова (Некрасова) Анна Стефанова
Мать ребёнка: Некрасова-Коськова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Некрасова Анна Стефанова
Мать ребёнка: Некрасова-Коськова Авдотья Иванова
Немцово, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.01.1798
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Некрасова-Коськова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
22.09.1803
Мать ребёнка: Некрасова-Коськова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
21.05.1804
Мать ребёнка: Некрасова-Коськова Авдотья Иванова
Воспреемник Московский купец Федор Акимов Пастухов
Рождение ребёнка
14.02.1806
Мать ребёнка: Некрасова-Коськова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
23.01.1809
Дочь: (Некрасова) Мария Стефанова
Мать ребёнка: Некрасова-Коськова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
21.06.1811
Мать ребёнка: Некрасова-Коськова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
08.01.1813
Мать ребёнка: Некрасова-Коськова Авдотья Иванова
Смерть
03.05.1814