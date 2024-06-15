Некрасов Стефан Яковлевич 1779 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Стефан Яковлевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

03.05.1814

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Некрасов Яков Григорьевич

Мать: Некрасова Авдотья Филипповна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова-Коськова Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Некрасова (Некрасова) Анна Стефанова

Мать ребёнка: Некрасова-Коськова Авдотья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Некрасова Анна Стефанова

Мать ребёнка: Некрасова-Коськова Авдотья Иванова

Немцово, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.01.1798

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Некрасов Петр Стефанов

Мать ребёнка: Некрасова-Коськова Авдотья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.09.1803

Сын: Некрасов Иван Стефанов

Мать ребёнка: Некрасова-Коськова Авдотья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.05.1804

Сын: Некрасов Михаил Стефанов

Мать ребёнка: Некрасова-Коськова Авдотья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Воспреемник Московский купец Федор Акимов Пастухов
Рождение ребёнка
14.02.1806

Сын: Некрасов Лев Стефанович

Мать ребёнка: Некрасова-Коськова Авдотья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.01.1809

Дочь: (Некрасова) Мария Стефанова

Мать ребёнка: Некрасова-Коськова Авдотья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.06.1811

Сын: Некрасов Петр Стефанов

Мать ребёнка: Некрасова-Коськова Авдотья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.01.1813

Сын: Некрасов Лев Стефанов

Мать ребёнка: Некрасова-Коськова Авдотья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
03.05.1814
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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