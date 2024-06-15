Некрасова Авдотья Филипповна
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смерти08.09.1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Некрасова (Некрасова) Василиса Яковлевна
Отец ребёнка: Некрасов Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Некрасова Гликерия Яковлева
Отец ребёнка: Некрасов Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Некрасова) Афимья Яковлевна
Отец ребёнка: Некрасов Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1779
Сын: Некрасов Стефан Яковлевич
Отец ребёнка: Некрасов Яков Григорьевич
Смерть
08.09.1812