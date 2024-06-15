Некрасова Авдотья Филипповна 1750 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Авдотья Филипповна

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

08.09.1812

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Яков Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Некрасова (Некрасова) Василиса Яковлевна

Отец ребёнка: Некрасов Яков Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Некрасова Гликерия Яковлева

Отец ребёнка: Некрасов Яков Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Некрасова) Афимья Яковлевна

Отец ребёнка: Некрасов Яков Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Некрасов Стефан Яковлевич

Отец ребёнка: Некрасов Яков Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
08.09.1812

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