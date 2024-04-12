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Некрасов Иван Леонов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

До 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Некрасов Леон Яковлев

Мать: Некрасова Дарья Ефимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Некрасов Иван Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Василиса Яковлевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.04.1799

Сын: Некрасов Ефим Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Василиса Яковлевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.02.1803

Сын: Некрасов Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Василиса Яковлевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.08.1804

Дочь: Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Василиса Яковлевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Василиса Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1816
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