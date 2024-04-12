Некрасов Иван Леонов
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиДо 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Некрасов Леон Яковлев
Мать: Некрасова Дарья Ефимова
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Некрасова Василиса Яковлевна
Рождение ребёнка
01.04.1799
Мать ребёнка: Некрасова Василиса Яковлевна
Рождение ребёнка
14.02.1803
Сын: Некрасов Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Василиса Яковлевна
Рождение ребёнка
15.08.1804
Дочь: Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Василиса Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1816