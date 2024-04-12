Некрасов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения14.06.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1824
Отец: Некрасов Иван Иванович
Мать: Некрасова Анна Стефанова
Бракосочетание
21.01.1844
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Анастасия Михайлова
Работа или профессия
Неизвестно
рекрут 1845
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно