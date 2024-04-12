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Некрасов Иван Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

14.06.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1824

Отец: Некрасов Иван Иванович

Мать: Некрасова Анна Стефанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
21.01.1844

Жена: Некрасова Анастасия Михайлова

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Анастасия Михайлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
рекрут 1845
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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